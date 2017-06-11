Трагическое ДТП в пригороде Львова: из-за столкновения двух легковушек погиб младенец

19:21, 11 июня 2017
Происшествия
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На месте аварии погиб семимесячный мальчик, которого держала на руках мать, пассажир иномарки.

Решается вопрос об открытии уголовного производства / фото volynnews.com

На объездной дороге в пригороде Львова в результате дорожно-транспортного происшествия погиб семимесячный мальчик и пять человек получили травмы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, автоавария произошла сегодня, 11 июня, около 14.00, в пригороде Львова возле села Сокольники.

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По ее словам, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mazda. В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров Mazda, они с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

На месте аварии погиб семимесячный мальчик, которого держала на руках мать, пассажир иномарки.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: #ДТП на Львовщине#погиб младенец в ДТП под Львовом