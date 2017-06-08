В Ривне на территории воинской части вспыхнул пожар (фото)

13:42, 08 июня 2017
Происшествия
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В Ривне произошел пожар на территории воинской части, его удалось локализовать.

Пожар возник на территории воинской части / facebook.com

В Ривне спасатели ликвидируют пожар, возникший сегодня, 8 июня, на территории воинской части на улице Соборной.

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Как сообщил руководитель пресс-службы главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, для ликвидации пожара задействованы 30 спасателей и 6 единиц техники.

В настоящее время пожар удалось локализовать. На месте происшествия также работают правоохранители.

 

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Теги: #пожар на территории воинской части#пожар в Ривне