За сутки огнеборцы Житомирщины ликвидировали 4 пожара в частных домах Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

4 июня в 02:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в селе Кочеров Радомышльского района. Спасателей известили соседи владельца квартиры, в которой длительное время никто не проживает.

На момент прибытия пожарных уже весь дом был полностью охвачен пламенем. Учитывая сильные порывы ветра, огонь моментально распространился на шлакоблочну хозяйственное здание, вплотную пристроенная к дому.

Читайте такжеПожар в одесской академии: спасателям помешали неправильно припаркованные автомобили (видео)

Силами бойцов ГСЧС в 02:55 пожар удалось локализовать, а в 06:37 – ликвидировать. Через легковоспламеняемость здания огонь быстро распространился по ней, что и привело к ее уничтожению, однако хозяйственную здания удалось спасти. Длительное время необходимо было разбирать конструкции разрушенного дома и проливать их водой.

Кроме того, за сутки пожарные три раза выезжали на тушение пожаров в жилых домах в село Большая Хайчена Овручского района, село. Довжик Житомирского района и в город Коростышев. В результате пожаров погибших и травмированных нет. Все обстоятельства происшествий устанавливаются специалистами.