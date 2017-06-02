Покушение на Осмаева: СБУ пока не располагает данными о причастности российских спецслужб

Служба безопасности Украины пока не располагает данными о возможной причастности российских спецслужб к покушению на экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Павел Данюков.

«В настоящее время таких данных у нас нет, прежде всего подтвержденных данных», - сказал он.

Данюков заверил, что журналистам сообщат, как только в этом деле будет что-то новое.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву. По данным полиции, неизвестный мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Адаму Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

По факту нападения начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основной версией покушения правоохранители рассматривают патриотическую позицию супругов.

В то же время советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что нападение было подготовлено российскими спецслужбами. «В том, что это дерзкое преступление было спланировано и подготовлено российскими спецслужбами, никаких сомнений нет. Все вещественные доказательства, найденные на месте происшествия, и полученная оперативная информация о личности нападавшего свидетельствуют именно об этом», - написал он на своей странице в Facebook.