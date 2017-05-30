В Одессе суд взял под домашний арест известного "криминального авторитета"

В Одессе для так называемого «смотрящего за общаком» по прозвищу «Шушарик» суд сегодня избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение во вторник принял Приморский районный суд Одессы в отношении гражданина, который был задержан полицией накануне.

По данным представителя ГУ НП в Одесской области, задержанный якобы представляет в городе интересы «вора в законе» Миндии Горадзе (Лавасоглы Батумский, он же «Хромой»).

В суд пришло несколько десятков представителей общественных проукраинских организаций - Совета общественной безопасности, «Автомайдана Одессы» и других, заявивших, что считают меру пресечения слишком мягкой. На некоторое время активисты заблокировали зал.

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Активисты заявили, что будут контролировать образ жизни подозреваемого.

По словам советника начальника ГУ НП в Одесской области Руслана Форостяка, сегодня Приморский райсуд (судья Виктор Иванов) избрал «неожиданно либеральную меру» человеку, известному в криминальных кругах, отклонив ходатайство о содержании его в СИЗО.

«Накануне он был задержан в порядке ст. 208 УПК с различными антуражными и обычными для разбойника вещами, оружие, патроны, но отдельно - с фасованными наркотическими средствами в объеме, готовом для закладок на целый квартал города. Последнее обстоятельство несколько удивило и главное стало основным мотивом для задержания «авторитета», - отметил Форостяк.

Он также отметил, что сегодня в суд также пришли и другие «активисты» - около 20 человек, чтобы поддержать «Шушарика».

«Как сейчас стало модно, два десятка «активистов», вероятно из его единомышленников, исходя из колец на пальцах с «мастями» и обычная, как принято называть в народе, титушня - и это действительно что-то новенькое», - подчеркнул советник начальника главка.

По его данным, в настоящее время прокуратура готовит апелляцию на решение Приморского райсуда.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Одессе правоохранители задержали так называемого «смотрящего за общаком» известного «криминального авторитета». У него обнаружили наркотики и незарегистрированное травматическое оружие.