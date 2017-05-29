В Одессе полиция задержала "смотрящего за общаком" по прозвищу "Шушарик"

В Одессе сегодня правоохранители задержали так называемого «смотрящего на общаком» от известного «криминального авторитета».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в понедельник, 29 мая, был задержан «Вова Шушарик», который в Одессе якобы представляет интересы «вора в законе» Миндии Горадзе (Лавасоглы Батумский, он же – «Хромой»).

В частности, по данным полиции, задержанный контролировал своего рода кассу (фонд), которая формируется за счет доходов от преступной деятельности.

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Как отметил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, подозреваемый в данный момент задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Гражданин по кличке «Шушарик», который себя позиционировал себя как «смотрящий за общаком». Только непонятно, как так сложилось что у «смотрящего» оказались наркотические средства, которыми он не пренебрегал приторговывать время от времени», - отметил Головин.

Кроме наркотиков, у задержанного изъято незарегистрированное травматическое оружие.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Одессе был задержан «вор в законе» по прозвищу «Пучура», после чего экстрадирован.