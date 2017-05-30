Геращенко предположил, что убийство экс-директора "Укрспирта" связано с его работой в ГП

Советник главы МВД Антон Геращенко прокомментировал громкое убийство на Позняках в Киеве.

"Сегодня утром в Киеве, на Позняках выстрелом в спину, был застрелен помощник директора государственного концерна "УкрСпирт" - Виктор Панков.

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В свое время Виктор Панков и сам дважды занимал пост Главы этой не простой государственной компании, постоянно попадающей в скандалы, связанные с реализацией "левого" спирта.

Полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, начиная от личностных взаимоотношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств.

Думаю, что одной из ведущих версий подлежащих проверке, должна быть версия убийства Виктора Панкова, связанная с работой в государственном концерне "УкрСпирт", - написал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, при осмотре тела судмедэксперт выявил четыре ранения. Правоохранители ввели план «Перехват».