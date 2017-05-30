В полиции подтвердили, что застреленный на Позняках мужчина - советник директора "Укрспирта" Панков

Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик подтвердила информацию о том, что убитый сегодня утром на Позняках мужчина - это советник директора ГП «Укрспирт» Виктор Панков, передает "Громадське радіо".

«Сейчас работает следственно-оперативная группа. Мы получили сообщение от прохожего, который стал свидетелем и видел, когда неизвестный мужчина из автомобиля сделал несколько выстрелов в сторону мужчины. Судебно-медицинский эксперт обнаружил четыре огнестрельных ранения, в основном в спину, от которых потерпевший скончался», - отметила Оксана Блищик.

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Происшествие произошло в Дарницком районе. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле «Ауди» красного цвета. В столице ввели план «Перехват».

Отметим, что в 2014 году Виктор Панков был назначен министром агрополитики на должность и.о. директора ГП «Укрспирт», а в 2012 году он же возглавлял госкорпорацию.

Как сообщал УНИАН, утром во вторник, 30 мая, неизвестные в Киеве расстреляли мужчину. В столице объявили план перехват.