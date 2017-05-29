Появилось впечатляющее видео "взрыва асфальта" от прорыва трубы в Киеве

21:07, 29 мая 2017
Происшествия
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На видео видно, как за секунды, образуется "гриб" с асфальта, который прорывает. Столб грязи достигает 6 этажа.

Камеры наблюдения зафиксировали момент прорыва / фото facebook.com/avgusew

На месте прорыва трубы в столице беспорядок. Воронка, которая образовалась, составляет минимум 20-30 метров, говорится в сюжете ТСН.

Камеры наблюдения зафиксировали момент прорыва. На нем видно, как за секунды, образуется "гриб" с асфальта, который прорывает. Столб грязи достигает 6 этажа.

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"Киевэнерго" оправдывается, что испытания трубы были плановые, они не могли предугадать, в каком месте может прорвать. Также отмечают, что труба была диаметром в два метра, как утверждают пользователи сети, она составляла всего 80 см.

Также в ведомстве обещают, что ущерб пострадавшим будет возмещен в установленном законодательством порядке.

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Теги: #Киев#видео#прорыв трубопровода