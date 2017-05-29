В "Киевэнерго" назвали причину масштабного прорыва трубопровода в Голосеево

В Киеве на Голосеевском проспекте локализовали повреждение магистрального трубопровода. Об этом сообщили на странице компании «Киевэнерго» в Facebook.

Читайте такжеВ ГСЧС прокомментировали масштабный прорыв трубопровода в КиевеПо официальным данным, прорвало трубопровод диаметром 800 мм, образовалась промоина на придомовой территории размером 2 на 3 м. Прорыв локализован.

«Сегодня около 14.00 по адресу: Голосеевский проспект, 27 во время гидравлических испытаний выявлено повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм. Этот участок теплосети эксплуатируется с 1979 года и исчерпала свой 25-летний нормативный ресурс. Из-за этого произошла утечка на поверхность охлажденной тепломережевої воды и образовалась промоина на придомовой территории размером 2 х 3 м», - сообщают в компании.

Оперативная бригада «Киевэнерго» начнет ликвидацию повреждения участка магистрального трубопровода от ТЭЦ-5 после окончания оперативно-следственных действий.

«Повреждение было локализовано, утечка воды остановлена. В результате утечки теплоносителя было повреждено 4 автомобиля и окна здания перед вимоиной. Ущерб пострадавшим будет компенсирован в установленном законодательством порядке. Потребители, которые обеспечиваются горячим водоснабжением от данной тепломагистрали, на время проведения гидравлических испытаний временно отключены от ГВС в соответствии с графиком», - добавили в компании.

Ранее в Facebook очевидец Александр Гусев сообщил, что около 14.00 в Киеве прорвало трубу диаметром 2000 мм. "Фонтан воды достиг 7-го этажа. Разбита техника и жилье. Людей отселяют, им нужна помощь", - написал он, добавив соответствующие фотографии с места события.