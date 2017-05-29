В Киеве прорвало трубу: разбиты машины, фонтан достиг 7 этажа (фото, видео)

15:21, 29 мая 2017
Происшествия
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Во время прорыва были повреждены машины и здание рядом.

В Киеве на Голосеевском проспекте возле дома №27 прорвало трубу диаметром 2 метра. Об этом в "Фейсбуке" сообщил очевидец Александр Гусев.

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Авария на Голосеевском проспекте / facebook.com/avgusew

По его словам, струя воды достигла седьмого этажа. Пострадали припаркованные рядом автомобили и дом неподалеку.

"Людей отселяют, им нужна помощь", - написал Гусев.

Очевидцы также сообщали, что речь идет о горячей воде.

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Теги: #прорыв в Голосеево