Перед убийством Вороненкова его водителя в Беларуси похищала и допрашивала ФСБ - Максакова (видео)

Перед убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова его водителя похищали в Беларуси сотрудники ФСБ. Об этом в интервью телеканалу ZIK рассказала вдова Вороненкова Мария Максакова.

"Водитель накануне пересекает границу Беларуси, доезжает до Гомеля. Блокпост в Гомеле. Останавливают этого водителя, и туда вызываются гомельским блокпостом якобы погранцы, на самом деле приезжает два автобуса с ФСБшниками, нашего водителя крадут", – говорит она.

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По словам Максаковой, в Брянской области водителя допрашивали в течение 12 часов, лишили его связи, не давали спать, не кормили. При этом у нее есть все данные людей, которые занимались похищением.

"После этого мне будут говорить, что наши российские спецслужбы или ФСБ не имеют никакого отношения ко всему тому, что произошло? После того, что они были настолько внутри... всего этого", – заявила Максакова.

Но в то же время вдова Вороненкова не может с уверенностью сказать, "они" ли сделали это.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова, который в 2016 году переехал в Украину вместе с супругой Марией Максаковой и получил украинское гражданство, убили 23 марта в центре Киева.

В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам киллер, который позже скончался от ранений.