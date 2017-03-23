Убийца Вороненкова умер на операционном столе

Киллер, который убил российского экс-депутата Дениса Вороненкова в центре Киева, скончался в больнице.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

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Отмечается, что убийца умер на операционном столе.

"Да, он (киллер - УНИАН) умер", - сказал Шевченко.

Других подробностей он не предоставил.

Напомним, Вороненкова был убит сегодня, 23 марта, в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападающий.

Заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко одной из основных версий убийства Вороненкова назвал целенаправленные действия России. Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также с экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой.

Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминировали организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Вороненкова важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. По словам Луценко, Вороненков в своих показаниях украинским следователям заявил, что Янукович написал два письма с просьбой ввести российские войска в Украине - один на имя президента РФ Владимира Путина, второй - в адрес Госдумы.

"У нас есть два свидетеля - экс-депутаты Государственной думы. Один из них голосовал за аннексию Крыма, другой - нет. И оказывается, что Янукович написал не один, а два письма о введении войск. Один - Путину, и один-в Госдуму. Он (Вороненков) является важным свидетелем, и другого интереса у нас к нему нет ", - сказал Луценко.