Полиции сдался мужчина, который застрелил байкера на Харьковском шоссе в Киеве

16:37, 26 мая 2017
Происшествия
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24 мая в Киеве на Харьковском шоссе во время движения расстреляли мотоциклиста.

Убитым оказался 36-летний житель столицы Юрий Калиниченко / фото Оксана Блищик

В Дарницкое райуправление полиции с повинной пришел мужчина, который заявил, что 24 мая застрелил мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик в комментарии Еспресо.TV.

"Сейчас он находится в Дарницком райуправлении полиции. После проведения следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении", – сказала Блищик.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая в Киеве на Харьковском шоссе во время движения расстреляли мотоциклиста. Байкер проехал несколько метров и упал. На место происшествия вызвали "скорую", но потерпевший скончался от полученных огнестрельных ранений.

Убитым оказался 36-летний житель столицы Юрий Калиниченко. По словам его друзей, стрелял вице-чемпион мира 2012 года по борьбе сумо Дмитрий Слепченко.

По предварительной версии правоохранителей, киевлянин получил огнестрельное ранение при конфликте между участниками дорожного движения, который вспыхнул внезапно.

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Теги: #Расстрел байкера в Киеве#киевская полиция