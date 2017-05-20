В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля полицейских, есть пострадавшие - СМИ (фото, видео)

В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Авто копов врезалось в магазин, передает 048.ua.

Авария произошла сегодня, 20 мая, на перекрестке Семена Палия и Заболотного.

На перекрестке с улицей Семена Палия полицейский автомобиль врезался передней правой частью в автомобиль "Мерседес", который двигался на зеленый сигнал светофора, а дальше в магазин.

В пострадавшем авто находились двое девушек. Их забрала скорая. Полицейские своей вины не отрицают, но уверяют, что двигались со световыми и звуковыми сигналами.