В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля полицейских, есть пострадавшие - СМИ (фото, видео)
23:37, 20 мая 2017Происшествия
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Полицейские уверяют, что двигались со световыми сигналами.
Местные СМИ сообщают, что ДТП произошло вечером 20 мая / фото 048.ua
В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Авто копов врезалось в магазин, передает 048.ua.
Авария произошла сегодня, 20 мая, на перекрестке Семена Палия и Заболотного.
048.ua
На перекрестке с улицей Семена Палия полицейский автомобиль врезался передней правой частью в автомобиль "Мерседес", который двигался на зеленый сигнал светофора, а дальше в магазин.
В пострадавшем авто находились двое девушек. Их забрала скорая. Полицейские своей вины не отрицают, но уверяют, что двигались со световыми и звуковыми сигналами.
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