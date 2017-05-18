В МИД рассказали подробности ДТП с украинскими туристами в Турции

В ДТП на юге Турции пострадали 16 украинских туристов, двое из них были госпитализированы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"На юге Турции на трассе в направлении Памуккале произошла авария пассажирского автобуса с иностранными туристами, и в результате этого ДТП пострадали 16 граждан Украины, которые оперативно были доставлены в больницу города Мугла", - сказал Кирилич.

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"Посольство совместно с почетным консулом Украины в Даламане со страховой компанией, с туроператором, все принимают необходимые меры, те меры, которые они могут предпринять в этой ситуации и предоставить ту помощь, которую они могут оказать при этих обстоятельствах", - сказал Кирилич.

По его словам, все обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняются.

"Следствие установит, что, собственно, послужило причиной ДТП", - подытожил он.

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В то же время, в офисе по вопросам культуры и туризма посольства Турции в Украине уточнили, что авария произошла в 9.20 на 30-м километре трассы Мугла-Денизли, в провинции Мугла, вблизи поселка Яйласёгют. Причина аварии – скользкое дорожное покрытие в результате осадков.

"В автобусе находились туристы из Украины из разных гостиниц Бодрума, которые направлялись на однодневную экскурсию в Памуккале (провинция Денизли)", - отметили в посольстве.

"В результате аварии из 18 человек, находившихся в автобусе (16 украинских туристов, 1 гид и 1 водитель), 2 человека были госпитализированы, а 16 лицам была предоставлена амбулаторная медицинская помощь. Угрозы жизни двух госпитализированных нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня на юго-западе Турции туристический автобус попал в ДТП. Сообщалось, что в автобусе находились 16 граждан Украины и два гражданина Турции.