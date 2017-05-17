На Одесщине вандалы сорвали стенд героям Небесной сотни (фото)

В Подольском районе Одесской области неизвестные надругались над стендом с фотографиями «Небесной сотни».

Как сообщили УНИАН в Подольском отделе ГУ Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось в самом районном центре.

«Утром 17 мая в дежурную часть позвонил местный житель, который сказал, что в сквере Славы на земле лежит стенд с изображением героев «Небесной сотни». Туда сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции. При осмотре места происшествия установлено, что стенд с пластиковым плакатом, на котором изображены герои «Небесной сотни», повален на землю, на нем - механические повреждения», - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские принимают меры, чтобы установить лиц, повредивших крепления на стенде. Коммунальные службы занялись ремонтом поврежденной металлической конструкции.

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Сведения о данном нарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.