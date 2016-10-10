В Польше вандалы осквернили памятник воинам УПА (фото)

Об этом в своем Facebook написал глава Организации украинских националистов Богдан Червак.

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"В Польше совершен акт вандализма. Разрушен и осквернен памятник воинам УПА в с. Верхрата (Подкарпатское воеводство). Это, очевидно, прямой результат принятого в Польше закона "о геноциде", - сообщил Червак.

"Открытым остается вопрос – это теперь официальная политика Варшавы, ил официальная политика Варшавы не имеет к этому отношения? Полякам не избежать ответа. Вместе с тем этот вопрос перед поляками должно ребром поставить посольство Украины в Польше", - добавил он.

Справка УНИАН

В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии - взаимного конфликта на территории нынешней Западной Украины между украинцами и поляками.

Наиболее ожесточенная дискуссия продолжается относительно количества жертв, которые, как считают в Украине, одна сторона выше, а другая, как убеждены в Польше, умаляет.

Цифра, которая чаще всего звучит в польских СМИ из уст публичных людей и общественных деятелей, это 100 тысяч. Зато польскими историками поименно установлены личности около 19 тысяч.

В Украине до сих пор серьезно не брались за подсчет ни польских, ни украинских жертв. По данным историка-энтузиаста с Волыни Ярослава Федорчука, в Волынской области в результате польско-украинского конфликта было 8724 жертв с украинской стороны и 5589 - с польской.

Также с польской стороны обычно замалчиваются причины и предистория конфликта.

По мнению профессоров Андрея Шваба и Николая Кучерепы Государственного университета им. Леси Украинки, главным поводом для ожесточенного бунта украинцев против поляков был общий контекст польской политики в отношении Украины, второй причиной они называют войну, которая не способствует человеколюбию в принципе, и, в-третьих, воздействие на ситуацию со стороны НКВД и немцев, которые охотно стравливали украинцев и поляков между собой.

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Кроме того, как ранее сказал "Исторической правде" председатель Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович, концепция геноцида не имеет научной основы, а исключительно политическую.

Он подчеркнул, что геноцид подразумевает полную беззащитность, неспособность другой стороны защищаться. Если же говорить о польско-украинскую войну тех лет, такой диспропорции между украинцами и поляками не было.

"Более того, со стороны польского подполья так же было множество агрессивных действий в отношении украинцев, ликвидация украинцев или в ответ или на опережение. Поэтому говорить о геноциде не приходится", - заявил Вятрович.

По мнению украинского историка, польская концепция умышленно рассматривает Волынь 1943 год отдельно от остальных событий. Но фокус исключительно на одном регионе и одном году, отмечает он, неправильный с методической точки зрения, ведь события развивались за "эффектом домино" - когда стороны "по наростащей" мстили друг другу.

"Чтобы понять причины, ход и последствия украинско-польского конфликта, надо говорить о значительно более широкие рамки. Непосредственно это вооруженное противостояние началось уже летом 1942 года на Холмщине, продолжилось в 1943-м на Волыни, и продолжалось там до начала 1944 г. В 1944 году крупнейшей ареной конфликта стала Галиция, где было развито и польское, и украинское подполье. В 1945-1947 годах война выходит за рамки Второй мировой и продолжается на территории нынешней Польши, на землях, которые украинцы называли Закерзоньем", - заявил Вятрович.

По мнению историка, цель сужение дискуссии только к Волыни и в 1943 году - показать поляков как единственных жертв и украинцев как инициаторов.

"Ведь действительно среди людей, которые погибли на Волыни - большинство поляков, в отличие от, к примеру, Холмщины, Закерзонья, где погибло больше украинцев", - подчеркнул он.