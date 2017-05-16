Супруги из Киева пытались продать своего новорожденного ребенка за $7 тысяч

Запорожская полиция задержала супружескую пару киевлян, которые пытались продать своего новорожденного ребенка за 7 тысяч долларов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко на странице в Facebook.

«24 летняя женщина и ее 23 летний летний муж, на днях были задержаны Запорожской полицией во время получение пачки долларов в обмен на продажу собственной дочери, появившейся на свет 11 мая. Перед этим, неудачливые работорговцы, не желая воспитывать и содержать нежеланного и не любимого ребёнка, заранее подыскивали кому бы продать ещё не рождённую дочь», - написал Геращенко.

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По словам депутата, злоумышленники были задержаны в момент получения денег за продажу ребенка.

Неудавшейся матери и ее подельнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за организацию торговли людьми согласно с пунктом 3 ст. 149. УК Украины.

Нардеп также сообщил, что ребенок здоров и сейчас находится в родильном отделении одной из больниц Запорожья.

Напомним, ранее в Черкассах мать пыталась продать своего новорожденного ребенка.