В центре Киева вспыхнул пожар в офисном здании, 150 человек эвакуировали (фото, видео)

13:31, 12 мая 2017
Происшествия
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Пожар произошел в здании на улице Мечникова.

Происшествие случилось сегодня днем / фото informator.news

В Киеве сегодня, 12 мая, произошел пожар в офисном здании в Печерском районе города, 150 человек были эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

информатор.новости

«... в 11:11 в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в 3-этажном офисном здании по ул. Мечникова, 9, в Печерском районе столицы, произошел пожар», - говорится в сообщении.

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Пожарные прибыли на место в 11:21 и приступили к проведению эвакуации людей, которые находились в здании. Во время проведения разведки пожарные обнаружили, что на 2-м этаже в электрощитке произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением.

"Возгорание было ликвидировано с помощью трех порошковых огнетушителей в 11:52. Всего из здания было эвакуировано около 150 человек", - отмечают в сообщении.

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