В Днепре подожгли офис "Оппоблока" (фото)
11:40, 11 мая 2017Происшествия
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О причиненном ущербе на данный момент не сообщается.
В Днепре сегодня ночью неизвестные злоумышленники совершили поджог офиса партии "Оппозиционный блок". Об этом сообщает пресс-служба партии.
Также про данный факт на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
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По информации пресс-службы партии, 11 мая около 3.30 двое мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппоблока" на пр. Яворницкого, 5. После этого нападавшие скрылись на автомобиле.
Пожар ликвидировали 2 пожарные машины. О причиненном ущербе на данный момент не сообщается.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ведется следствие.
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