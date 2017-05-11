В Днепре подожгли офис "Оппоблока" (фото)

В Днепре сегодня ночью неизвестные злоумышленники совершили поджог офиса партии "Оппозиционный блок". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Также про данный факт на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

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По информации пресс-службы партии, 11 мая около 3.30 двое мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппоблока" на пр. Яворницкого, 5. После этого нападавшие скрылись на автомобиле.

Пожар ликвидировали 2 пожарные машины. О причиненном ущербе на данный момент не сообщается.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ведется следствие.