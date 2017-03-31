В Одессе неизвестные бросили "коктейль Молотова" во двор многодетной семьи

В Одессе сегодня неизвестные бросили «коктейль Молотова» во двор многодетной семьи.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, рано утром неизвестные бросили 2-литровую пластиковую бутылку с горючим веществом во двор многодетной семьи, проживающей по улице Каманина (район Аркадии).

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"Горючее вещество разлилось, но не загорелось. Еще две двухлитровые бутылки с горючим неизвестные оставили возле ворот домохозяйства. Вместе с бутылками - угрозы о поджоге дома", - сказал представитель.

По его словам, часть горючего разлилось во дворе. Данная семья не участвовала в каких-либо конфликтах с соседями.

"Единственное, что они - в числе людей, которые выступили против строительства дороги вдоль побережья Черного моря. Жильцы улицы утверждают, что из-за строительных работ здесь происходят оползни", - отметил сотрудник полиции.

Как пишет Думская, хозяин дома Андрей Крещенко известен тем, что публично выступал против незаконного среза склона между "акварестораном" в Аркадии и своим домом, который осуществляли под видом ремонта пострадавшей от оползня дороги. Ранее, говорит он, приходили незнакомые люди и предлагали его семье продать дом, теперь последовали угрозы.

Заказчиком работ по капитальному ремонту дороги под улицей Каманина выступает управление дорожного хозяйства горсовета. Вице-мэр Петр Рябоконь сообщил, что компанию (ООО «Фортуна», - ред.), допустившую нарушение при работах на склоне, уже оштрафовали. «Никто склон подрезать не будет. Если будет опять предпринята непонятная попытка, последует такая же реакция. Там осуществляется технический и авторский надзор. Дорогу нужно отремонтировать», — пояснил он.

В отделе коммуникаций полиции Одесской области отметили, что правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследования по ч. 1 ст. 195 (Угроза уничтожения имущества) Уголовного кодекса Украины.