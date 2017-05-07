В администрации Лукьяновского СИЗО рассказали подробности о пожаре (видео)

В администрации Лукьяновского СИЗО уверяют, что во время пожара сегодня ночью горело административное, а не жилое здание. Об этом заместитель начальника Киевского СИЗО Виталий Шкурба заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

По его словам, пожар возник в административном здании около 1:40 и был локализован в 2:57, пострадавших нет.

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"Данная часть здания является административной находятся кабинеты медперсонала, социальной службы. Жилых помещений здесь нет", - сказал Шкурба.

Он отметил, что из прилегающих к месту пожара помещений было эвакуировано 43 человека. По предварительным данным, возгорание возникло из-за короткого замыкания в электропроводке.

Ранее сообщалось, что в Киеве в здании Лукьяновского СИЗО вспыхнул пожар. Сообщалось, что горел корпус для несовершеннолетних, в котором находятся так называемые "VIP-камеры".