Пожар в Лукьяновском СИЗО: сгорел корпус для "элитных заключенных"
05:20, 07 мая 2017Происшествия
6173 0
В результате пожара никто не пострадал.
Пожар в Лукьяновском СИЗО локализован / Фото 112.ua
Пожар в здании Лукьяновского СИЗО локализован, продолжается тление отдельных очагов, сообщает 112.ua.
Читайте такжеВ Киеве в здании Лукьяновского СИЗО вспыхнул пожар (видео)
Горел корпус для несовершеннолетних, в котором находятся так называемые "VIP-камеры", сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький на странице в Facebook.
"Сожгли корпус для несовершеннолетних. Именно тут в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры", - написал Старенький.
По предварительным данным жертв и возможных побегов не было, написал он, уточнив, что информация проверяется.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter