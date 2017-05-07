Пожар в Лукьяновском СИЗО: сгорел корпус для "элитных заключенных"

Пожар в здании Лукьяновского СИЗО локализован, продолжается тление отдельных очагов, сообщает 112.ua.

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Горел корпус для несовершеннолетних, в котором находятся так называемые "VIP-камеры", сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький на странице в Facebook.

"Сожгли корпус для несовершеннолетних. Именно тут в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры", - написал Старенький.

По предварительным данным жертв и возможных побегов не было, написал он, уточнив, что информация проверяется.