Пожар в Лукьяновском СИЗО: сгорел корпус для "элитных заключенных"

05:20, 07 мая 2017
Происшествия
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В результате пожара никто не пострадал.

Пожар в Лукьяновском СИЗО локализован / Фото 112.ua

Пожар в здании Лукьяновского СИЗО локализован, продолжается тление отдельных очагов, сообщает 112.ua.

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Горел корпус для несовершеннолетних, в котором находятся так называемые "VIP-камеры", сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький на странице в Facebook.  

"Сожгли корпус для несовершеннолетних. Именно тут в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры", - написал Старенький.

По предварительным данным жертв и возможных побегов не было, написал он, уточнив, что информация проверяется.

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Теги: #Киев#пожар