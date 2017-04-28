Луценко: Закарпатские таможенники пропустили через границу почти тонну янтаря и тысячи пачек сигарет

По представлению прокуратуры руководство таможенного поста и отдела "Тиса" отстранено от службы, а главному госинспектору сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления относительно злоупотребления властью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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Он отметил, что сегодня таможенники Венгрии "задержали в транспорте, выехавшем из Украины, контрабанду 125002 пачек сигарет и 916 килограммов янтаря-сырца".

"Следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренном ч. 2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением — УНИАН), главному государственному инспектору ТП "Тиса" Берчи В.В., который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил генпрокурор.

Кроме того, добавил Луценко, по представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Киевской области и прокуратуры Киевской области выявили и прекратили коррупционную схему контрабандного ввоза табачных изделий на таможенную территорию Украины при содействии должностных лиц Киевской таможни ГФС.