В "Борисполе" таможенники помогали переправлять контрабанду: изъята партия табака на 15 миллионов

Сотрудники управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Киевской области и прокуратуры Киевской области выявили и прекратили коррупционную схему контрабандного ввоза табачных изделий на таможенную территорию Украины при содействии должностных лиц Киевской таможни ГФС. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

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По указанному факту открыто уголовные производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение, сбыт или транспортировка незаконно изготовленных табачных изделий) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования уголовных производств на территории таможенного поста «Борисполь-аэропорт» изъята партия табачных изделий без марок акцизного сбора ориентировочной рыночной стоимостью более 15 млн грн.

«По имеющейся информации, реализация табачных изделий на территории Украины фактически должна была осуществляться через розничную торговую сеть без уплаты обязательных таможенных платежей», - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, на подакцизный товар наложен арест и присоединены к материалам уголовного производства в качестве вещественного доказательства.