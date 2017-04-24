В Харькове неизвестный устроил стрельбу в кафе, есть пострадавший

В Харькове неизвестный устроил стрельбу в кафе. Стрельба произошла в одном из ночных заведений Шевченковского района около полуночи. Когда следователи прибыли на место, стрелок успел убежать. Об этом 057.ua рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

"Он попал в одного из посетителей. У раненого непроникающие повреждения грудной клетки. По предварительным данным, стрельба велась из травматического пистолета, но информация уточняется", - рассказала инспектор отдела по связям с общественностью ГУ НП в Харьковской области Александра Алексеева.

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По ее словам, раненый находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильно.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события. Полицейские разыскивают стрелка.

Ранее в Кропивницком произошла стрельба возле детской площадки.