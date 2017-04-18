Возле Вашингтона военный вертолет рухнул на поле для гольфа

Вертолет ВВС США разбился на юге американского штата Мэриленд недалеко от Вашингтона, передает ZN.ua. Один член экипажа погиб, еще двое получили травмы и ранения.

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Вертолет рухнул на поле для гольфа. Раненые члены экипажа были доставлены в Мэрилендский университет травматологии в Балтиморе. Отмечается, что один из пострадавших был в критическом состоянии, другой - в тяжелом. Причины аварии устанавливаются.