Возле Вашингтона военный вертолет рухнул на поле для гольфа
05:31, 18 апреля 2017Происшествия
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Один из пострадавших - в критическом состоянии, другой - в тяжелом.
Вертолет ВВС США разбился на юге американского штата Мэриленд недалеко от Вашингтона, передает ZN.ua. Один член экипажа погиб, еще двое получили травмы и ранения.
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Вертолет рухнул на поле для гольфа. Раненые члены экипажа были доставлены в Мэрилендский университет травматологии в Балтиморе. Отмечается, что один из пострадавших был в критическом состоянии, другой - в тяжелом. Причины аварии устанавливаются.
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