Суд приговорил командира "Торнадо" к 11 годам тюрьмы, его зама – к 9-ти

Оболонский районный суд г.Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений во время исполнения служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие приговоры сегодня вечером огласила коллегия под председательством судьи Владислава Девятко.

В частности, согласно решению суда экс-командир роты «Торнадо» Руслан Онищенко осужден к 11 годам лишения свободы, его бывший заместитель Николай Цукур - к 9 годам, Даниил Ляшук - к 10 годам заключения. Также эти трое лишены специальных полицейских званий.

В то же время, Илья Холод приговорен к 9,5 годам тюрьмы, Анатолий Пломадяла - к 8 годам, Максим Глебов, Никита Куст и Борис Гульчук – к 9 годам.

Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, в то же время ему изменен арест на домашний арест до дня вступления в силу приговора.

Никита Свиридовский и Роман Иваш осуждены к условному сроку наказания на 2 года и им также изменена мера пресечения на домашний арест.

Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.

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В то же время по решению суда с обвиняемых взыскано 7 тыс. 750 грн судебных расходов с каждого.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня получения.

Еще четверо бойцов получили условные сроки: Андрей Демчук (Вольф), Роман Иваш (Медленный), Никита Свиридовский (Слон), Юрий Шевченко (Рэм).

Как сообщал УНИАН, ранее бывшие бойцы расформированного спецподразделения МВД “Торнадо”, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений против личности в зоне АТО, отказались слушать приговор Оболонского районного суда Киева и попросили доставить их обратно в СИЗО.

***17 июня 2015 года суд арестовал ряд бойцов роты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».

19 августа 2016 года на очередном заседание суда один из обвиняемых экс-бойцов «Торнадо» Юрий Шевченко частично признал свою вину.