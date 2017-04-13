В сети появилось видео, как Вера Савченко сбила женщину

В сети появились видео ДТП с участием авто народного депутата Надежды Савченко. Соответствующие видео обнародованы в YouTube.

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Как сообщалось, за рулям автомобиля была сестра Надежды - Вера. По ее словам, во время маневра она не увидела женщину, которая выходила из-за другого автомобиля. Скорость движения была минимальной. "Я женщину не сбивала, просто толкнула", - заверила Вера.

Женщину доставили в больницу скорой помощи, она получила незначительные повреждения.