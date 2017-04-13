В Киеве на Троещине автомобиль с Савченко сбил пожилую женщину (фото)

Сегодня, 13 апреля, в Киеве около 9:00 водитель народного депутата Надежды Савченко сбил пожилую женщину.

Как говорится в сообщении сообщества «Троещина ВК» в соцсети «Вконтакте», ДТП произошло на улице Драйзера, 4.

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«10 минут (9:00. 13 апреля) назад наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку (Драйзера 4)», – сообщают очевидцы происшествия.

Судя по прикрепленным к посту фото, Савченко принимала активное участие в оказании пострадавшей первой помощи.

О состоянии потерпевшей пока неизвестно.