В Киеве на Троещине автомобиль с Савченко сбил пожилую женщину (фото)
10:45, 13 апреля 2017Происшествия
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Савченко принимала активное участие в оказании пострадавшей первой помощи.
Инцидент произошел на улице Драйзера, 4 / ТРОЕЩИНА ВК* | Киев
Сегодня, 13 апреля, в Киеве около 9:00 водитель народного депутата Надежды Савченко сбил пожилую женщину.
Как говорится в сообщении сообщества «Троещина ВК» в соцсети «Вконтакте», ДТП произошло на улице Драйзера, 4.
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«10 минут (9:00. 13 апреля) назад наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку (Драйзера 4)», – сообщают очевидцы происшествия.
Судя по прикрепленным к посту фото, Савченко принимала активное участие в оказании пострадавшей первой помощи.
О состоянии потерпевшей пока неизвестно.
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