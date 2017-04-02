В Балаклее саперы обезвредили свыше 5,6 тысяч взрывоопасных предметов – Минобороны

На территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, военные саперы уже обезвредили свыше 5,6 тыс. взрывоопасных предметов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, основной фронт работ военные саперы выполняют на технической территории и по периметру охраны воинской части. Для выполнения этих задач привлечено более 130 военнослужащих инженерных войск, шесть единиц инженерных машин разграждения типа ИМР-1.

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«Военные саперы обнаружили и обезвредили более 5 600 взрывоопасных предметов, 830 из которых уничтожены определенным порядком на специальном полигоне», - сообщил начальник отдела Центрального ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины Виталий Бондаренко.

Также, проинформировали в Минобороны, продолжаются работы по восстановлению военного городка, расположенного рядом с арсеналом. В частности, проводится остекление окон, ремонт крыш и т.п.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще около 5 человек получили ранения.