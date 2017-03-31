В Киеве сотруднику фейкового обменника не удалось сбежать от клиента с 16 тысячами долларов (фото)

В Днепровском районе столицы на пр-те Освободителей сегодня днем 30-летний киевлянин едва не лишился 16 тыс. долл. при попытке обменять их на гривны. Об этом сообщает Отдел коммуникаций столичной полиции.

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В импровизированном пункте обмена кассир забрал купюры и направился в другое помещение. Клиент вспомнил предупреждение полицейских из выпуска телевизионных новостей и сразу почувствовал неладное. Он оббежал здание и застал злоумышленника вылазящим из отверстия в задней стене помещения. С помощью прохожих потерпевший задержал липового кассира и вызвал полицию.

На место происшествия прибыл экипаж патрульных. Злоумышленника доставили в отделение Днепровского управления полиции. Следственно-оперативная группа провела первоочередные следственные действия, опросив работников соседних заведений и потерпевшего.

Оказалось, злоумышленники действовали по стандартной схеме: арендовали на несколько дней помещение, оборудовали его под пункт обмена валют, разместили объявления о выгодном курсе обмена.

Кассир – 22-летний уроженец Днепропетровской обл., ранее не судимый, задержан по ст. 208 УК Украины.

"По словам задержанного, его наняли на работу за 200 долл. После телефонного звонка он должен был находиться в пункте, забрать деньги и уйти. Мы проверяем правдивость его слов и устанавливаем вероятных сообщников", - рассказал заместитель начальника Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) УК Украины. Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.