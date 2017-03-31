В Тернополе экс-начальника полиции поймали нетрезвым за рулем

В Тернополе пьяным за рулем задержали экс-начальника областного управления полиции.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, в 1ч 45мин 26 марта на ул. Госпитальной патрульные остановили автомобиль Volkswagen Passat, который нарушил п 11.5 ПДД (движение в левой полосе при свободной правой).

При проверке документов у водителя патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения, но от проверки он отказался.

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Правонарушителю патрульные полицейские вынесли постановление по ч.2 ст.122(нарушение ПДД) и составили протокол по ст.130 Куоап (управление в состоянии алкогольного опьянения).

Изъято удостоверение водителя.

По сообщению местных СМИ, за рулем автомобиля находился экс-начальник областного управления полиции Василий Облещук.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Тернополе пьяным за рулем задержали экс-начальника полиции города Олега Турлая.