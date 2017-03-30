Правоохранители задержали двоих киевлян по подозрению в организации перекрытия трассы на Львовщине

Правоохранители задержали двух жителей Киева, которые подозреваются в организации провокации по перекрытию трассы в селе Гряда во Львовской области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным отделом СБУ во Львовской области, по фактам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц), ч.2 ст.161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и другим признакам), ч.2 ст. 345 УК (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) и ч.3 ст.296 УКУ (хулиганство).

Читайте такжеПольша начала собственное расследование обстрела консульства в Луцке - СМИ

В прокуратуре отметили, что 29 марта в селе Гряда Жовковского района около 150-200 человек, двигаясь по пешеходному переходу на автодороге государственного значения «Львов - Рава-Русская», препятствовали движению транспортных средств. При этом группа лиц использовала написанные на украинском и польском языках плакаты и выкрикивала лозунги с призывами, «соединенными с разжиганием национальной розни и изменением территориального устройства Украины». Отдельные лица не реагировали на требования сотрудников полиции о прекращении незаконных и противоправных действий, причинив телесные повреждения двум работникам правоохранительного органа.

Во время осмотра места происшествия изъяты предметы и документы, которые свидетельствуют об организованном характере незаконных действий, допрошено около 100 свидетелей.

По подозрению в организации совершения преступлений задержаны два гражданина Украины, жители города Киева.

Досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются обстоятельства организации и совершения данных преступлений, продолжается.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников в правоохранительных органах, 29 марта на месте перекрытия движения автотрассы, во время осмотра места происшествия был изъят квадрокоптер, с которого производилась видеосъемка, плакаты с надписями на польском и украинском языках, дымовые шашки, использованные и неиспользованные петарды, фотоаппарат, документы, в которых содержится информация о порядке проведения противоправной акции, схемы расположения ее участников, что свидетельствует о совершении действий, по предварительному сговору группой лиц, направленных на разжигание межнациональной вражды и ненависти.

Как сообщал УНИАН, сотрудники полиции 29 марта задержали 90 человек, которые перекрыли трассу «Львов - Рава-Русская», с целью установления их личностей, среди которых было 27 несовершеннолетних. Подавляющее большинство несовершеннолетних – учащиеся общеобразовательных школ и колледжей Львова.

Активисты львовской общественной организации «Варта 1», которые совместно с правоохранителями приобщались к патрулированию в регионе, заявили, что участники акции планировали заблокировать украинско-польскую границу в пункте пропуска «Рава-Русская».

В СБУ заявили, что перекрытие трассы на Львовщине якобы представителями польской общины в Украине является информационной спецоперацией России.