На Львовщине полиция задержала 80 участников перекрытия трассы возле польской границы (фото)

На Львовщине правоохранители задержали и доставили в Жовковское отделение полиции для установления личности 80 человек, которые сегодня утром принимали участие в акции перекрытия движения транспорта вблизи украинско-польской границы. Об этом сообщил УНИАН специалист отдела взаимодействия с общественностью Нацполиции области Юрий Голуб.

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Он отметил, что в 10.30 около 150 неизвестных лиц устроили акцию по перекрытию движения транспорта на трассе «Львов – Рава-Русская» возле села Гряда Жовковского района. Участники акции с плакатами непрерывно ходили по пешеходному переходу, делая невозможным проезд автотранспорта в направлении границы и обратно.

В 12.00 сотрудники полиции полностью восстановили движение транспорта, 80 участников акции доставлены в отделение полиции для установления их личностей. Поскольку имели место факты неповиновения сотрудникам полиции, решается вопрос о привлечении некоторых участников акции к административной ответственности.

Как сообщили УНИАН активисты львовской общественной организации «Варта 1», которые совместно с правоохранителями приобщаются к патрулированию в регионе, сегодня утром возле украинско-польской границы, в селе Гряда, около 200 человек с плакатами на украинском и польском языке «Поляки – наши братья» перекрывали движение транспорта и жгли шины на автодороге. Участники акции отказывались назвать цель своей акции, а также то, какую именно политическую силу или общественную организацию они представляют.

Во Львовской ОГА сообщили, что «насчет провокационных действий с целью дестабилизации ситуации на национальной основе» возле села Гряда сегодня состоится брифинг председателя Львовской ОГА Олега Синютки и представителей силовых ведомств области.