В Харькове полицейские ограбили квартиру умершего дедушки, когда родные вызвали их задокументировать смерть

Прокуратура Харьковской области объявила подозрение двум работникам одного из райотделов полиции Харькова в ограблении умершего человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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По информации начальника первого следственного отдела прокуратуры области Максима Гришина, старший сержант и старший лейтенант полиции вытащили из кармана умершего мужа ключи от квартиры и обокрали квартиру.

«В декабре 2016 года полицейские приехали по вызову в квартиру, где собственной смертью умер 79-летний мужчина. Воспользовавшись тем, что родные дедушки находятся в подавленном состоянии и не следят за посторонними в квартире, полицейские вытащили из верхней одежды умершего ключи от его квартиры и мобильный телефон», - отметили в прокуратуре, добавив, что «в тот же день правоохранители пришли в квартиру умершего и украли телевизор, 800 грн и ключи от автомобиля «Рено».

По данным ведомства, позже один из подозреваемых – старший сержант, похитил и автомобиль вместе с документами.

«Старшему сержанту объявлено подозрение по ч. 1, 3 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 289 УК Украины (кража по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновение в жилище, похищение и присвоение официальных документов, незаконное завладение транспортным средством, совершенное с проникновением в помещение)», - сообщает прокуратура. При этом старшему лейтенанту инкриминируется совершение кражи, соединенной с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 185 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Решается вопрос об отстранении полицейских от занимаемых должностей.