Обвиняемого в убийстве двух патрульных в Днепре будут судить присяжные

9 февраля в Центральном (Кировском) районном суде Днепра сформировали суд присяжных и утвердили кандидатуры, передает Радио Свобода.

По решению, в состав суда присяжных войдет трое присяжных, две кандидатуры также утверждены как запасные. Они приняли присягу.

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На заседании в четверг суд также частично удовлетворил ходатайство представителей СМИ, разрешив видеосъемку всего процесса, кроме опроса свидетелей.

Родственники погибших полицейских пришли на суд с портретами убитых патрульных.

Напомним, 25 января в прокуратуре заявили, что расследование убийства двух патрульных полицейских в Днепре завершено и дело направлено в суд, а вину подозреваемого в убийстве Александра Пугачева доказано.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Днепре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии ранена патрульная умерла во время операции.

Как выяснилось потом, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранения, его задержали в больнице.