В Николаеве грабители отобрали у мужчины рюкзак с 200 тысячами гривень

01:31, 25 марта 2017
Происшествия
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Следственным отделением открыто уголовное производство.

УНИАН

В Николаеве двое человек, лица которых были закрыты масками с прорезями для глаз, угрожая пистолетом, отобрали у 29-летнего местного жителя рюкзак с 200 тыс. грн.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, разбойное нападение было совершено сегодня ночью в подъезде дома.

Следственным отделением открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Полиция ищет грабителей.

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Теги: #полиция#Николаевщина#грабитель