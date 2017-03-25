В Николаеве грабители отобрали у мужчины рюкзак с 200 тысячами гривень
01:31, 25 марта 2017Происшествия
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Следственным отделением открыто уголовное производство.
Нападение было совершено ночью в подъезде дома / УНИАН
В Николаеве двое человек, лица которых были закрыты масками с прорезями для глаз, угрожая пистолетом, отобрали у 29-летнего местного жителя рюкзак с 200 тыс. грн.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, разбойное нападение было совершено сегодня ночью в подъезде дома.
Следственным отделением открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Полиция ищет грабителей.
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