Избиение в прямом эфире росТВ украинского политолога Ковтуна: суд в РФ вынес приговор по делу (документы, видео)

Суд Москвы приговорил к 160 часам обязательных работ бывшего украинского телеведущего, члена азаровского «Комитета спасения Украины» Юрия Кота за нанесение побоев украинскому политологу Вячеславу Ковтуну.

Соответствующие решение мирового судьи судебного участка №351 района Аэропорт города Москвы опубликовал Ковтун на своей странице в Facebook.

Ковтун, в частности, указывает, что Кот избил его из хулиганских побуждений.

Также сообщается, что 26 мая 2016 года Кот во время сьемки телепередачи «Процесс» на телеканале «Звезда» в присутствии: массовки, съёмочной группы, телезрителей, «будучи агрессивно настроенным во время обсуждения вопроса телепередачи «Эмиграция в России, антифашистское движение», демонстрируя пренебрежительное отношение к правилам поведения в обществе и общественных местах», спровоцировал конфликт с Ковтуном, в частности, нанес ему не менее двух ударов в область лица.

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В приговоре указано, что Кот признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов.

Кот называет себя руководителем департамента информации в «Комитете спасения Украины».

3 августа 2015 года в Москве объявленный в розыск экс премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о создании «Комитета спасения Украины», а также о решении выдвинуть от «комитета» на пост президента Украины Владимира Олейника, которого также разыскивают украинские правоохранители.

Членом комитета является также объявленный в розыск в Украине бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков.