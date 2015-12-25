Экс-регионал Олейник в Москве заявил, что "получить" Украину вооруженным путем не удастся

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Олейник сказал в Москве в ходе научно-практической конференции на тему: «Экономика международного взаимодействия».

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«Создайте условия, как Ли Куан Ю в Сингапуре, и вы получите всю Украину. Вы никогда не получите Украину вооруженным путем, будут оказывать сопротивление, начнётся партизанское движение. Нужно приходить с добром», - сказал Олейник.

Комментируя предложение собравшихся российских «экспертов» «разлить Украину», он подчеркнул, что необходимо быть осторожными с антиукраинской риторикой, «так как этому аплодируют украинские националисты».

При этом Олейник высказал мнение, что не будет «никакого урегулирования по Минскому соглашению», так как интересы участников конфликта на Донбассе противоположные.

Олейник заявил, что РФ и США вмешалась в этот конфликт.

"Если возник конфликт между супругами, и конфликт такой, что после скандала кто-то приложил руку ... В семье такое происходит, для того чтобы сберечь семью, потому что есть общие дети, то живут по разным комнатам в одной квартире. Это плохой вариант, это федерализация", - сказал Олейник.

«Говорят, что Россия там (на Донбассе) также присутствует. Пример из жизни: в семье, когда происходит грандиозный скандал, когда, как говорят у меня в селе, убивают, то прибегают соседи и родственники. Поэтому Россия вмешалась в этот конфликт. Мне это понятно. Не понятно, причем тут США?», - добавил он.

По словам экс-«регионала», президент Украины не хочет мирного урегулирования ситуации в Луганской и Донецкой областях.

При этом Олейник считает, что власти Украины хотели военным путём выйти на украинско-российскую границу.

Справка УНИАН. Олейник, который был с декабря 2012 депутатом Верховной Рады 7-го созыва от Партии регионов, после Революции Достоинства выехал за пределы Украины, и в декабре 2014 года был объявлен Генпрокуратурой Украины в розыск по подозрению в организации незаконного голосования за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

8 апреля 2015 года СБУ заявила, что есть неопровержимые доказательства финансирования экс-премьер-министром Николаем Азаровым и бывшими народными депутатами от Партии регионов Олегом Царевым и Олейником ряда массовых акций, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

3 августа в Москве объявленный в розыск Азаров заявил о создании "комитета спасения Украины", а также о решении выдвинуть от "комитета" на пост президента Украины Владимира Олейника.