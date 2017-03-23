Интенсивность взрывов на складах боеприпасов возле Балаклеи уменьшилась - Минобороны

Интенсивность взрывов на территории военного арсенала в Балаклее, что в Харьковской области, уменьшилась, сообщает Минобороны.

«По состоянию на 18:00 интенсивность взрывов уменьшилась, что дает возможность оценить масштабы происшествия и приступить к локализации происшествия», - говорится в сообщении.

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В городе и прилегающих поселках продолжают патрулировать более 100 военнослужащих. Для улучшения работы координационного штаба привлечено около 300 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

"Эвакуация военнослужащих и членов их семей, которые проживали в служебных квартирах на территории воинской части, прошла организованно и в короткий срок. Также украинские воины помогли с перевозкой местных жителей из домов, находящихся в опасной зоне", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины принимают все необходимые меры по локализации чрезвычайного происшествия.

По словам начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олега Грунтковского, военнослужащие наладили тесное сотрудничество с другими силовыми структурами и местными властями. Благодаря этому удалось минимизировать последствия взрывов на территории арсенала.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет, но осколочное ранение в висок получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали.

Эвакуировано почти 20 тысяч жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что огонь охватил около 50% территории военного арсенала, и добавил, что пожар будет продолжаться до 7 суток.