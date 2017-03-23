Шкиряк: По предварительным данным, в Вороненкова стреляли из пистолета ТТ

По предварительным данным, в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова стреляли из пистолета ТТ, но окончательные выводы будут после баллистической экспертизы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

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Он отметил, что киллер задержан и находится под усиленной охраной подразделений Национальной полиции.

По словам Шкиряка, нападавший был ранен и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, поскольку это слишком ценный свидетель в дальнейшем раскрытии этого резонансного убийства.

Также он подчеркнул, что нет сомнения в том, что “это циничная показательная расправа российских спецслужб”.

Кроме того, Шкиряк напомнил, что Вороненков давал чрезвычайно важные показания, касающиеся режима Януковича и участия президента России Владимира Путина и российской власти в событиях в Украине.

Как сообщал УНИАН, тело Вороненкова забрали на судебно-медицинскую экспертизу.