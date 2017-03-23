Полиция еще устанавливает личность убийцы Вороненкова

Полиция еще устанавливает личность киллера, который в центре Киева убил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. “Личность еще устанавливаем”, - сказал он.

Читайте такжеЛуценко об убийстве Вороненкова: "Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля"

“Учитывая деятельность потерпевшего, его личные связи, наша первая версия — это заказное убийство, связанное с его деятельностью”, - сказал Крищенко.

Также начальник полиции Киева сообщил, что усилены меры охраны медицинских заведений, где находятся раненный охранник Вороненкова и раненный нападавший.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошла перестрелка, убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека. Эту информацию подтвердил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы, осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.