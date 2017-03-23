"Целенаправленные действия России": полиция назвала одну из основных версий убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова

Одной из основных версий убийства экс-депутата Государственной думы РФ, который принял украинское гражданство, Дениса Вороненкова является целенаправленные действия России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Вакуленко на месте совершения преступления, возле «Премьер-паласа» в центре Киева.

«Оперативно на место происшествия прибыли представители центрального аппарата (полиции), которые включились в работу, в том числе криминалисты, которые оказывают помощь киевским полицейским по оперативной отработке места происшествия и планированию дальнейших неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на скорейшее выяснение всех обстоятельств совершенного преступления», - заявил он.

«На сегодняшний момент мы понимаем, учитывая личность погибшего, одной из первоочередных версий рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека. Человека, который давал важные показания и играл ключевую роль в процессах, происходивших в Украине», - подчеркнул Вакуленко.

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Как сообщал УНИАН, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой.

Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминируют организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вороненков является важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. По словам Луценко, Вороненков в своих показаниях украинским следователям заявил, что Янукович написал два письма с просьбой ввести российские войска в Украину - один на имя президента РФ Владимира Путина, второе - в адрес Госдумы. “У нас есть два свидетеля - экс-депутаты Государственной думы. Один из них голосовал за аннексию Крыма, другой - нет. И оказывается, что Янукович написал не одно, а два письма о вводе войск. Одно - Путину, и одно - на Госдуму. Он (Вороненков) является важным свидетелем, и другого интереса у нас к нему нет”, - сказал Луценко.