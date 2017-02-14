В России объявили в розыск экс-депутата Госдумы Вороненкова, который принял украинское гражданство - СМИ

Об этом сообщает КоммерсантЪ.

По данным собеседника издания, СК РФ заочно инкриминирует бывшему коммунисту организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Уголовное дело, обвиняемым по которому стал Вороненков, было возбуждено в октябре 2011 года.

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Издание отмечает, что Вороненков, скорее всего, вскоре заочно будет арестован судом и объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако, вполне вероятно, что в Интерполе сочтут преследования экс-депутата в России политически мотивированным.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.