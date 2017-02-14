Бывший российский депутат сравнил РФ с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма
Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.
По словам Вороненкова, украинцам нужно отстаивать свою территорию, поскольку Россия не остановится, передает Цензор.НЕТ.
"Это огромная беда. Ситуация в России сейчас как в нацистской Германии Гитлера. Все знали, что он уничтожает евреев, но продолжали с ним сотрудничать многие годы, делая вид, что ничего не происходит... Многие вещи сейчас тождественны в России", - рассказал бывший депутат Госдумы в интервью.
Также Вороненков утверждает, что не голосовал за оккупацию Крыма.
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"Сам я не голосовал, за меня голосовали карточкой. Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение (оккупацию - Ред.) Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, к каким тяжелым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой. Ошибка моя и ошибка России. И эту ошибку надо исправлять", - подчеркнул он.
По словам Вороненкова, Россия, захватив Крым, начала вкачивать туда огромные деньги.
"Совершив агрессию против Украины, Россия поссорилась со всем мировым сообществом, это было сделано даже в нарушение федеральных российских законов о референдуме. Теперь Россия под санкциями, растут антироссийские настроения в мире, прекратились инвестиции, доступ к западным кредитным ресурсам", - подытожил он.
Напомним, депутат Государственной Думы Российской Федерации 6-го созыва Денис Вороненков и его супруга, также депутат Госдумы РФ, в октябре 2016 года, еще до окончания депутатских полномочий, выехали в Украину.