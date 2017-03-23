ГПСУ о 63-м "гумконвое" из РФ: машины были загружены чуть более половины

Сегодня утром российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление (шестьдесят третьего) так называемого «гуманитарного конвоя».

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, поскольку перемещение т.наз. «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

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«В целом с 5.45 до 6.20 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину проследовало 2 колонны т.наз. «гумконвоя» в составе 40 автомобилей. Грузовики перевозили преимущественно, якобы, детское питание. Однако достоверно подтвердить это не возможно, поскольку ящики были запакованы пленкой синего цвета с надписью «Гуманитарная помощь детям Донбасса». Кроме того, в ходе визуального осмотра было видно, что машины загружены чуть более половины», – отметили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, на оккупированные территории Донбасса прибыл 63-й так называемый «гуманитарный конвой» из России.