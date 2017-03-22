СБУ ликвидировала в Одессе российскую агентурную сеть по подготовке терактов и диверсий

СБУ ликвидировала резидентурную группу в составе 9 человек из числа бывших и действующих военнослужащих Украины, которые были завербованы российскими спецслужбами для сбора секретной информации о состоянии на объектах критической инфраструктуры и секретной военной информации, а также подготовки диверсий в восточных и южных регионах Украины.

Читайте такжеПутин потребовал укрепить российские границы: боится террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

“Военная контрразведка СБУ провела многоходовую спецоперацию обезвреживания резидентурной сети Российской Федерации, которая действовала в восточных и южных регионах Украины. К созданию сети причастно главное разведывательное управление генерального штаба вооруженных сил РФ. Эта сеть состояла из действующих и бывших военнослужащих, которые получили задание собирать информацию на объектах критической инфраструктуры, собирать информацию и проникать на военные объекты, о дислокации воинских частей, их боеспособности, перемещении военной техники”, - сказал Ткачук.

По его словам, второй задачей этой группы была подготовка и проведение диверсий и терактов против граждан Украины.

В свою очередь, руководитель Главного управления военной контрразведки СБУ Сергей Левченко сообщил, что руководителем и координатором группы была женщина, которая в свое время принимала активное участие в антиукраинских акциях на Куликовом поле в Одессе.

По словам Левченко, эта женщина прошла специальное обучение на одном из объектов российских спецслужб в Крыму. Во время этого обучения отрабатывалась легенда для прикрытия группы, задачи, размеры вознаграждений.

Как сказал Левченко, все члены группы являются приверженцами создания так называемой “Одесской народной республики”.

Левченко отметил, что решение о задержании группы было принято после получения информации о подготовке диверсий, а также СБУ удалось предотвратить передачу группой через специальные кодированные каналы в Интернете секретной информации.

Читайте такжеГлава ФБР подтвердил, что вмешательство России в ход выборов расследуется

Как было сообщено на пресс-конференции, во время обысков по местам проживания задержанных было изъято 2 гранаты, 5 пистолетов с глушителями разных моделей, 4 самодельные единицы огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, документы, а также список из 7 проукраинских активистов, которые действуют на территории южных областей Украины.

Четырем задержанным суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Остальные находятся под контролем СБУ.