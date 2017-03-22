В Одессе задержаны шесть человек при попытке разбойного нападения, среди них – действующий адвокат

В Одессе при попытке вооруженного разбойного нападения правоохранители задержали группу из шести человек, в числе которых – действующий адвокат.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции, 21 марта сотрудники Приморского отдела полиции Одессы задержали шестерых местных жителей, которые готовились к вооруженному разбойному нападению. Отмечается, что среди злоумышленников оказался действующий адвокат.

«Участниками банды ранее уже был совершен ряд тяжких преступлений. Согласно преступной схеме, разоблаченные злоумышленники подыскали пункт обмена иностранных валют. В процессе наблюдения за ним определили объект разбойного нападения - гражданина, менявшего валюту», - сообщили в главке.

Читайте такжеВ Одессе госпитализирован мужчина, в которого выстрелили возле ночного клуба

При совершении нападения на этого гражданина, подозреваемые были задержаны.

У злоумышленников проведены обыски, в ходе которых изъяты наркотические вещества, а также оружие: осколочные гранаты, противотанковый гранатомет, обрез, пистолеты, большое количество патронов и пр.

В настоящее время правоохранителями проводятся соответствующие неотложные мероприятия.